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Факти / Надзвичайні події

Свічка за упокій у реанімації: прокуратура висунула версію щодо пожежі в лікарні Косова

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Прокуратура проводить розслідування у кримінальному провадженні щодо пожежі у Косівській центральній районній лікарні.

У поліції повідомили про порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки, внаслідок якого загинули та постраждали люди.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що у реанімації працювало одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це створило умови для перенасиченості повітря киснем.

За даними українських ЗМІ, один пацієнт лікарні помер від коронавірусу. За традицією закладу, співробітник поставив свічку за упокій.

Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у палаті загорілося медичне обладнання, тканина та інші предмети.

За даними слідства, 28 грудня у лікарні Косова сталася пожежа. У цей вечір загинули чотири людини, а трьох медичних працівників госпіталізували з опіками.

За попередньою інформацією, причина спалаху вогню – порушення вимог пожежної безпеки. Наразі слідчі з’ясовують всі обставини події.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Нацполіція, ДСНС

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