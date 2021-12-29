Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через пожежу у відділенні реанімації Косівської міської лікарні на Прикарпатті, під час якої загинули четверо людей.

– Відкрито провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, – Ред.), – сказали представники поліції.

За останніми даними, четверо людей померли та троє громадян постраждали під час пожежі у лікарні Косова. Серед них є лежачі пацієнти та медичні працівники.

Постраждали молодша медсестра (90% опіків тіла), медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

За попередньою інформацією, планують відправити вертоліт зі Львова до Івано-Франківської обласної лікарні, а звідти в опіковий центр Києва.

Пожежа у лікарні Косова

Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. Попередньо вогонь спалахнув після вибуху.

На місці події знайшли тіла чотирьох загиблих, ще троє людей постраждали. Фахівці з’ясовують точну причину виникнення пожежі.