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Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу в лікарні Косова

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через пожежу у відділенні реанімації Косівської міської лікарні на Прикарпатті, під час якої загинули четверо людей.

– Відкрито провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, – Ред.), – сказали представники поліції.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

За останніми даними, четверо людей померли та троє громадян постраждали під час пожежі у лікарні Косова. Серед них є лежачі пацієнти та медичні працівники.

Постраждали молодша медсестра (90% опіків тіла), медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

За попередньою інформацією, планують відправити вертоліт зі Львова до Івано-Франківської обласної лікарні, а звідти в опіковий центр Києва.

Пожежа у лікарні Косова

Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. Попередньо вогонь спалахнув після вибуху.

На місці події знайшли тіла чотирьох загиблих, ще троє людей постраждали. Фахівці з’ясовують точну причину виникнення пожежі.

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Джерело: УНН

Фото: Нацполіція

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