Не поняла намеков на интим: в Днепре мужчину осудили за убийство подруги

В Днепре за убийство молодой женщины осудили ее знакомого. Следующие 14 лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в январе 2020 в Индустриальном районе города. Вечером в квартиру, где жила женщина, наведался ее знакомый.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и захотел продлить вечер в более интимной атмосфере. Он начал склонять женщину к половому акту.

— Из-за нежеланию последней продолжать с ним интимные отношения нанес ей ножом смертельный удар в шею, — сообщили в прокуратуре.

В результате ранения женщина погибла на собственной кровати. В ходе судебного разбирательства ее знакомый полностью отрицал свою вину, однако имеющиеся факты доказали его причастность к убийству.

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.115 УК Украины. По решению Индустриального райсуда Днепра, мужчину признали виновным и отправили за решетку на 14 лет.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – 15 лет лишения свободы.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура