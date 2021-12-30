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Не зрозуміла натяків на інтим: у Дніпрі чоловіка засудили за вбивство подруги

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Не зрозуміла натяків на інтим: у Дніпрі чоловіка засудили за вбивство подруги

У Дніпрі за вбивство молодої жінки засудили її знайомого. Наступні 14 років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався у січні 2020 року в Індустріальному районі міста. Ввечері до квартири, де мешкала жінка, навідався її знайомий.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і захотів продовжити вечір у більш інтимній атмосфері. Він почав схиляти жінку до статевого акту.

– Через небажання останньої продовжувати з ним інтимні стосунки наніс їй ножем смертельний удар у шию, – повідомили у прокуратурі.

Внаслідок поранення жнка загинула на власному ліжку. Протягом судового розгляду справи її знайомий повністю заперечував свою вину, однак наявні факти довели його причетність до вбивства.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.115 КК України. За рішенням Індустріального райсуду Дніпра, чоловіка визнали винним і відправили за ґ‎рати на 14 років.

Максимальне покарання, передбачене даною статтею – 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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