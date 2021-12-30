В оккупированном Крыму за год погибло более 600 дельфинов

Во временно оккупированном Крыму за 2021 год погибло более 600 дельфинов. Речь идет о тех, которые выбросились на побережье. Такие данные обнародовал центр реабилитации дельфинов Безмятежное море.

В этом году было зафиксировано 603 выброса китообразных на побережье полуострова. Речь идет о: 266 азовках, 128 белобочках, 121 афалине и 88 дельфинах неуточненного вида.

— 49% случаев пришлись на пиковый рыбопромышленный сезон — март, апрель и май. Причем апрель стал рекордным – за месяц было учтено 135 выбросов, – говорится в отчете.

В центре сообщили, что основная статистика районов Крыма осталась неизменной. Лидирует Севастопольский район (28%), на втором месте Сацкий район и Евпатория (20%), впервые вперед вырвался Ленинский район (13%).

За период с 2017 года общая статистика гибели китообразных насчитывает 2 450 выбросов.

Источник: Центр реабилитации дельфинов Безмятежное Море

Фото: Центр реабилитации дельфинов Безмятежное Море