В окупованому Криму за рік загинуло понад 600 дельфінів

В тимчасово окупованому Криму за 2021 рік загинуло понад 600 дельфінів. Йдеться про тих, які викинулися на узбережжя. Такі дані оприлюднив центр реабілітації дельфінів Безтурботне море.

Цього року було зафіксовано 603 викиди китоподібних на узбережжя півострова. Йдеться про: 266 азовок, 128 білобочок, 121 афаліна та 88 дельфінів неуточненого вигляду.

— 49% випадків припали на піковий рибопромисловий сезон — березень, квітень та травень. Причому квітень став рекордним – за місяць було враховано 135 викидів, – йдеться у звіті.

У центрі повідомили також, що основна статистика районів Криму залишилася незмінною. Лідирує Севастопольський район (28%), на другому місці — Сацький район та Євпаторія (20%), вперше вперед вирвався Ленінський район (13%).

За період із 2017 року загальна статистика гибелі китоподібних налічує 2 450 викидів.

Джерело: Центр реабілітації дельфінів Безтурботне Море

Фото: Центр реабілітації дельфінів Безтурботне Море