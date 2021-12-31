В Черкассах врачу одного из медицинских учреждений объявили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса из-за продажи фиктивных Covid-сертификатов.

За содеянное ему грозит до трех лет ограничения свободы или до двух лет исправительных работ.

Задокументировали преступную деятельность врача представители отдела противодействия киберпреступлениям и следователи Нацполиции при процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры.

Получить “сертификаты” без фактического вакцинирования у врача можно было за 2,5-5 тыс. грн.

Информацию о якобы иммунизации медик впоследствии вносил в информационную систему Министерство здравоохранения Украины.

Во время обыска в рабочем кабинете врача обнаружили и изъяли незаполненные декларации лиц, которые заказывали Covid-сертификаты, мобильный телефон, где зафиксировано переписка врача с заказчиками сертификатов, и снимки с экрана гаджета о переводе средств.

Правоохранители провели в рамках уголовного производства необходимые экспертизы и выполнили постановление суда, которое предусматривало временный доступ к информации, которой владеют банковские учреждения и Минздрав.