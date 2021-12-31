У Черкасах лікарю одного з медичних закладів оголосили підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу через продаж фіктивних Covid-сертифікатів.

За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі або до двох років виправних робіт.

Задокументували злочинну діяльність лікаря представники відділу протидії кіберзлочинам та слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.

Отримати “сертифікати” без фактичного вакцинування в лікаря можна було за 2,5-5 тис. грн.

Інформацію про нібито імунізацію медик згодом вносив до інформаційної системи Міністерство охорони здоров’я України.

Під час обшуку в робочому кабінеті лікаря виявили та вилучили незаповнені декларації осіб, які замовляли Covid-сертифікати, мобільний телефон, де зафіксоване листування лікаря із замовниками сертифікатів, та знімки з екрана ґаджета про переказ коштів.

Правоохоронці провели в межах кримінального провадення необхідні експертизи та виконали ухвалу суду, що передбачала тимчасовий доступ до інформації, якою володіють банківські установи та МОЗ.