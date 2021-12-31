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Факты / Происшествия

На трассе под Киевом произошло ДТП: движение на дороге в направлении столицы затруднено

Юля Захарченко редактор ленты
ДТП

В результате ухудшения погодных условий на территории Украины фиксируют значительное количество дорожно-транспортных происшествий. Одно из них сегодня произошло под Киевом.

По данным Патрульной полиции Киевской области, автомобиль Lexus попал в аварию на 32 км автодороги Киев – Одесса.

В результате автокатастрофы движение транспортных средств в направлении Киева затруднено. Водителей призывают с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой путь с учетом этой информации.

Специалисты и правоохранители выясняют обстоятельства, возможные причины аварии и устанавливают ущерб от ДТП.

ДТП в Украине

По данным Патрульной полиции, с января до конца ноября 2021 года на территории Украины произошло 170 972 дорожно-транспортных происшествий.

По состоянию на 30 ноября, на территории Украины произошло по меньшей мере 22 456 аварий на дорогах, которые унесли жизни 2 926 человек и травмировали еще 27 296 граждан.

Для сравнения, за весь 2020 год произошло 150 267 ДТП. Среди них 23 914 аварий стали плачевными для ряда украинцев. В ДТП за тот год умерли 3 197 граждан и пострадали 29 320 человек.

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Фото: Depositphotos

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