Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

На трасі під Києвом сталася ДТП: рух на дорозі у напрямку столиці ускладнений

Юля Захарченко редакторка стрічки
ДТП

Унаслідок погіршення погодних умов на території України фіксують значну кількість дорожньо-транспортних пригод. Одна з них сьогодні сталася під Києвом.

За даними Патрульної поліції Київської області, автомобіль Lexus потрапив в аварію на 32 км автодороги Київ – Одеса.

Внаслідок автокатастрофи рух транспортний засобів у напрямку Києва ускладнений. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свій шлях з огляду на цю інформацію.

Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують обставини, можливі причини аварії та встановлюють збитки від ДТП.

ДТП в Україні

За даними Патрульної поліції, з січня до кінця листопада 2021 року на території України сталося 170 972 дорожньо-транспортних пригод.

Станом на 30 листопада, на території України сталося щонайменше 22456 аварій на дорогах, які забрали життя 2 926 людей та травмували ще 27 296 громадян.

Для порівняння, за весь 2020 рік сталися 150 267 ДТП. Серед них 23 914 аварій стали плачевними для низки українців. У ДТП за той рік померли 3 197 громадян та постраждали 29 320 людей.

Читайте
У машині не знайшли автокрісла: в ДТП на Харківщині загинула шестимісячна дівчинка

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка