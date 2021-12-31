Унаслідок погіршення погодних умов на території України фіксують значну кількість дорожньо-транспортних пригод. Одна з них сьогодні сталася під Києвом.

За даними Патрульної поліції Київської області, автомобіль Lexus потрапив в аварію на 32 км автодороги Київ – Одеса.

Внаслідок автокатастрофи рух транспортний засобів у напрямку Києва ускладнений. Водіїв закликають з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свій шлях з огляду на цю інформацію.

Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують обставини, можливі причини аварії та встановлюють збитки від ДТП.

ДТП в Україні

За даними Патрульної поліції, з січня до кінця листопада 2021 року на території України сталося 170 972 дорожньо-транспортних пригод.

Станом на 30 листопада, на території України сталося щонайменше 22456 аварій на дорогах, які забрали життя 2 926 людей та травмували ще 27 296 громадян.

Для порівняння, за весь 2020 рік сталися 150 267 ДТП. Серед них 23 914 аварій стали плачевними для низки українців. У ДТП за той рік померли 3 197 громадян та постраждали 29 320 людей.