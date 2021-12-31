Пять резонансных убийств 2021 года, поразивших всю Украину: кто понес наказание

В канун Нового года традиционно пожелания счастья, здоровья, чтобы все плохое ушло в прошлое, а следующий год приносил только хорошие новости. В прошлом остаются и ужасные преступления, которые всколыхнули целую Украину.

Провожаем этот год вместе с пятеркой самых громких уголовных производств по версии редакции Фактов ICTV.

Дело Машеньки Борисовой

Херсонская область, Алешковский район, село Счастливое

Семилетняя девочка исчезла под вечер 7 марта. В последний раз ее видели на прогулке с 10-летним братиком, однако домой мальчик вернулся один. Куда исчезла Маша, он объяснить не смог.

На поиски ребенка ушло пять дней: все это время мать Машеньки верила в версию похищения, поскольку в последний раз с братиком их видели у автобусной остановки. Тело мертвой девочки нашли утром 11 марта за сараем в мешке, перевязанном мужским ремнем.

Судмедэксперты подтвердили, что на теле Машеньки были обнаружены многочисленные синяки и царапины, а перед убийством ее изнасиловали.

Подозреваемый в расправе над девочкой – 62-летний сосед, хорошо знавший ее отца. Четыре раза находился в местах лишения свободы, последний раз был судим за изнасилование. Во время поисков ребенка помогал односельчанам, также присутствовал на похоронах.

Когда к нему домой пришла полиция, демонстративно порезал вены, однако ответственности не избежал — ему сообщили о подозрении и поместили в СИЗО. Уже 18 марта в полиции подтвердили, что он признался в совершенном. Жители села обещали совершить самосуд, если насильника отпустят на свободу.

Уголовное производство по делу было открыто по двум статьям – п.2 и п.10 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, соединенное с сексуальным насилием) и ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.

23 апреля стало известно, что 62-летний мужчина повесился в камере следственного изолятора. Ему угрожало пожизненное заключение. Ссылаясь на п.5 ч.1 ст.284 УПК Украины (в связи со смертью подозреваемого), дело об убийстве Маши Борисовой было закрыто.

Дело Мирославы Третьяк

Харьковская область, Волчанский район, поселок Старый Салтов

Шестилетняя Мирослава ушла на прогулку с товарищем 28 июля. Взволнованная мать обратилась за помощью, когда дочь не вернулась домой вовремя. Вместе с полицейскими и небезразличными соседями она пошла на поиски ребенка.

В ту же ночь тело шестилетней девочки со следами насильственной смерти обнаружили в заброшенном здании. Причастность ее товарища к преступлению подтвердилась после ряда экспертиз: до официальных результатов он клялся, что не убивал подружку.

Выяснилось, что вместе с 13-летним Богданом Мирослава согласилась пойти в старую пекарню якобы за яблоками. Там и нашли мертвую Мирославу: на ее теле были ушибы головы и лица.

Позже экспертиза подтвердила, что перед смертью подросток дважды изнасиловал шестилетнюю девочку. После этого он нанес не менее 10 ударов кирпичом в голову Мирославы. Родные погибшей подтвердили, что девочка часто жаловалась, что Богдан ее обижает.

Также было установлено, что вечером подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время осмотра заброшенного здания следователи обнаружили две серьги девочки, ее розовую обувь, шорты, а также трусы светлого цвета с рисунком в виде цветов.

Уголовное производство было открыто по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Из-за возраста (уголовная ответственность наступает для граждан, которым исполнилось 14 лет) на время следствия молодого человека поместили в приемник-распределитель для детей. Психиатрическая экспертиза показала, что к моменту совершения преступления он был в здравом уме.

2 декабря решением суда подростка направили в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на три года. Это максимально возможная принудительная мера воспитательного характера, которую можно применить в отношении малолетнего ребенка, совершившего преступление.

Расправа над детьми на Рождество

Закарпатье, город Тячев

Девятилетняя девочка и ее двухлетний братик трагически погибли 6 января. Над детьми цинично расправился новый кавалер их матери, которая вместе с детьми приехала из Хмельницкого в Закарпатье, чтобы с ним отпраздновать Рождество.

Позже выяснилось, что это была их первая встреча, и 35-летняя женщина сама не знала, к кому она едет со своими маленькими сыном и дочерью. Ссора между мужчиной и женщиной возникла в гостинице, куда они поселились по приезде. 30-летний “кавалер” уже был пьяным, поэтому начал колотить свою гостью стулом.

На крик матери в комнату прибежали дети, вставшие на ее защиту. Таким образом, девятилетняя девочка и ее двухлетний братик попали “под горячую руку”. Взбешенный горе-мужчина с особой жестокостью избил чужих детей и оставил их умирать на полу. Избитая 35-летняя мать к тому времени уже была без сознания.

Скорую и полицию вызвали работники этого отеля. По предварительной информации, полиция по вызову приехала почти сразу, а вот скорая помощь — за 40 минут.

Подозреваемого в расправе над детьми и жестоком избиении женщины арестовали. Им оказался 30-летний Василий Цех, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мать в тяжелом состоянии была госпитализирована, смерть двух ее детей констатировали еще в гостинице. Пока братика и сестренку хоронили, женщина лежала в реанимации.

О том, что осталась без детей, она узнала уже после выписки. Известно, что она вернулась домой в Каменец-Подольский. По делу она проходит в качестве потерпевшей.

Василий Цех с момента избрания меры пресечения находится в СИЗО. Обвинительный акт прокуратура передала в суд еще летом, однако приговора по делу еще нет.

– Дело пока все еще на рассмотрении суда, сейчас – на стадии исследования вещественных доказательств, – сообщила Фактам ICTV пресс-секретарь прокуратуры Закарпатья Екатерина Хижняк.

Мужчину подозревают в преступлениях, предусмотренных п.1,2,4 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух малолетних детей с особой жестокостью) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Случайное убийство на АЗС Троещины

Киев, автозаправка на Романа Шухевича

Вечером 28 сентября пьяный инцидент на заправке завершился смертью 45-летнего мужчины. Один из клиентов АЗС начал приставать к заправлявшему такси работнику. Именно из такси и вышел 26-летний пассажир, начавший успокаивать нетрезвого мужчину.

Между ними быстро возник конфликт, переросший в драку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пассажир такси нанес оппоненту несколько ударов в живот и по голове.

Когда 45-летний мужчина упал на землю, пассажир сел обратно в такси и уехал. Уже через некоторое время, чувствуя угрызения совести, мужчина вернулся на АЗС и вызвал скорую для пострадавшего.

Когда на место происшествия прибыли медики, они констатировали его смерть и вызвали полицию. Уже на следующий день 26-летний мужчина получил сообщение о подозрении.

— В данном производстве еще продолжается экспертиза, которая должна установить причинно-следственную связь между действиями подозреваемого и наступлением смерти потерпевшего, — сообщила Фактам ICTV пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Уголовное производство было открыто по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Во время следствия он находится под ночным домашним арестом.

Известно, что раньше мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Однако если суд докажет вину мужчины, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Расчленение многодетной матери

Киевская область, Белоцерковский район, село Роскошная

То, что в селе исчезла 36-летняя многодетная Марина, первыми заметили соседи. Сначала они думали, что женщина уехала по делам, но потом все же обратились в полицию. В соседние дома начал проникать запах горелой плоти, шедший из трубы Марины, где она жила с сожителем и растила четверых общих детей.

Уже 5 февраля многодетного отца задержали и увезли в участок. Там он признался, что убил, расчленил и сжег свою жену. По словам 48-летнего Федора, все началось с ссоры. Марина первая его толкнула, и мужчина с размаху ударил ее кулаком по лицу.

Женщина погибла в результате удара виском об острый металлический выступ ворот гаража. После этого подозреваемый порубил тело Марины топором и всю ночь вывозил части тела машиной.

Голову женщины он обложил шинами и сжег на свалке. Туловище мужчина обвязал веревкой с металлическими трубами, вывез к реке и выбросил в прорубь. В печке правоохранители обнаружили конечности, пальцы и зубы погибшей. В совершенном 48-летний мужчина признался.

– В июне обвинительный акт был направлен в суд, рассмотрение дела продолжается. Остальные статьи не инкриминированы из-за ряда процессуальных норм, связанных с отсутствием тела потерпевшей, — объяснила Фактам ICTV пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Елена Ковалева.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Статья не предусматривает пожизненное заключение, поэтому прокуратура настаивает на максимальном наказании – заключении на 15 лет.

Сиротами остались четверо их общих детей. За годы совместной жизни пара так и не обручилась, а по документам женщина была матерью-одиночкой.

Фото: Нацполиция, Чрезвычайные новости, Харьковская областная прокуратура, Новый день — Новости Херсона, Мукачево.нет, ПСО Милена