П’ять резонансних вбивств 2021 року, які вразили всю Україну: хто поніс покарання

Напередодні Нового року традиційними є побажання щастя, здоров’я, аби все погане відійшло у минуле, а наступний рік приносив лише гарні новини. У минулому залишаються й ті жахливі злочини, що сколихнули цілу Україну.

Проводжаємо цей рік разом із п’ятіркою найгучніших кримінальних проваджень за версією редакції Фактів ICTV.

Справа Марійки Борисової

Херсонська область, Олешківський район, село Щасливе

Семирічна дівчинка зникла під вечір 7 березня. Востаннє її бачили на прогулянці з 10-річним братиком, однак додому хлопчик повернувся один. Куди зникла Марійка, він не пояснив.

На пошуки дитини знадобилося п’ять днів: весь цей час матір Марійки вірила у версію викрадення, оскільки востаннє з братиком їх бачили біля автобусної зупинки. Тіло мертвої дівчинки знайшли вранці 11 березня за сараєм у мішку, який був перев’язаний чоловічим ременем.

Судмедексперти підтвердили, що на тілі Марійки було виявлено численні синці та подряпини, а перед вбивством її зґвалтували.

Підозрюваний у розправі над дівчинкою – 62-річний сусід, який добре знав її батька. Чотири рази перебував у місцях позбавлення волі, востаннє був судимий за зґвалтування. Під час пошуків дитини допомагав односельчанам, також був присутній на її похороні.

Коли до нього додому пришла поліція, демонстративно порізав вени, однак відповідальності не уникнув – йому повідомили про підозру і помістили в СІЗО. Вже 18 березня у поліції підтвердили, що він зізнався у скоєному. Мешканці села обіцяли вчинити самосуд, якщо ґвалтівника відпустять на волю.

Кримінальне провадження у справі було відкрито за двома статтями – п.2 та п.10 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане із сексуальним насиллям) та ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.

23 квітня стало відомо, що 62-річний чоловік повісився у камері слідчого ізолятора. Йому загрожувало довічне ув’язнення. Посилаючись на п.5 ч.1 ст.284 КПК України (у зв’язку зі смертю підозрюваного), справу про вбивство Марійки Борисової було закрито.

Справа Мирослави Третяк

Харківська область, Вовчанський район, селище Старий Салтів

Шестирічна Мирослава пішла на прогулянку з товаришем 28 липня. Схвильована матір звернулася по допомогу, коли донька не повернулася додому вчасно. Разом із поліцейськими та небайдужими сусідами вона пішла на пошуки дитини.

Тієї ж ночі тіло шестирічної дівчинки зі слідами насильницької смерті знайшли у покинутій будівлі. Причетність її товариша до злочину підтвердилася після низки експертиз: до офіційних результатів він клявся, що не вбивав подружку.

З’ясувалося, що разом із 13-річним Богданом Мирослава погодилася піти до старої пекарні нібито по яблука. Саме там і знайшли мертву Мирославу: на її тілі були забої голови та обличчя.

Пізніше експертиза підтвердила, що перед смертю хлопець двічі зґвалтував шестирічну дівчинку. Після цього він завдав щонайменше 10 ударів цеглою у голову Мирослави. Рідні загиблої підтвердили, що дівчинка часто скаржилася, що Богдан її ображає.

Також було встановлено, що того вечора підліток перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду закинутої будівлі слідчі виявили дві сережки дівчинки, її рожеве взуття, шорти, а також труси світлого кольору з малюнком у вигляді квітів.

Кримінальне провадження було відкрито за п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України.

Через вік (кримінальна відповідальність настає для громадян, яким виповнилося 14 років) на час слідства хлопця помістили до приймальника-розподільника для дітей. Психіатрична експертиза показала, що на момент вчинення злочину він був у здоровому глузді.

2 грудня рішенням суду підлітка направили до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків терміном на три роки. Це максимально можливий примусовий захід виховного характеру, який можна застосувати щодо малолітньої дитини, яка скоїла злочин.

Розправа над дітьми на Святвечір

Закарпаття, місто Тячів

Дев’ятирічна дівчинка та її дворічний братик трагічно загинули 6 січня. Над дітьми цинічно розправився новий кавалер їхньої матері, яка разом із дітьми приїхала з Хмельниччини на Закарпаття, аби з ним відсвяткувати Різдво.

Пізніше з’ясувалося, що це була їхня перша зустріч, і 35-річна жінка сама не знала, до кого вона їде зі своїми маленькими сином і донькою. Сварка між чоловіком та жінкою виникла у готелі, куди вони поселилися після приїзду. 30-річний “кавалер” вже був п’яним, тому почав лупцювати свою гостю стільцем.

На крик матері до кімнати прибігли діти, які стали на її захист. Таким чином, дев’ятирічна дівчинка та її дворічний братик потрапили “під гарячу руку”. Оскаженівши, горе-чоловік з особливою жорстокістю побив чужих дітей і залишив їх помирати на землі. Побита 35-річна матір на той час уже була без свідомості.

Швидку та поліцію викликали працівники цього ж готелю. За попередньою інформацією, поліція на виклик приїхала майже відразу, а от швидка допомога – за 40 хвилин.

Підозрюваного у розправі над дітьми та жорстокому побитті жінки заарештували. Ним виявився 30-річний Василь Цех, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Матір у важкому стані госпіталізували, смерть двох її дітей констатували ще в готелі. Поки братика та сестричку хоронили, жінка лежала в реанімації.

Про те, що залишилася без дітей, вона дізналася вже після виписки. Відомо, що вона повернулася до себе додому в Кам’янець-Подільський. У справі вона проходить у якості потерпілої.

Василь Цех з моменту обрання запобіжного заходу перебуває у СІЗО. Обвинувальний акт прокуратура передала до суду ще влітку, однак вироку у справі ще немає.

– Справа поки що досі на розгляді суду, зараз – на стадії дослідження речових доказів, – повідомила Фактам ICTV речниця прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк.

Чоловіка підозрюють у злочинах, передбачених п.1,2,4 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох малолітніх дітей з особливою жорстокістю) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Випадкове вбивство на АЗС Троєщини

Київ, автозаправка на Романа Шухевича

Ввечері 28 вересня п’яний інцидент на заправці завершився смертю 45-річного чоловіка. Один із клієнтів АЗС почав чіплятися до працівника, який заправляв таксі. Саме з таксі й вийшов 26-річний пасажир, який почав заспокоювати нетверезого чоловіка.

Між ними швидко виник конфлікт, який переріс у бійку. Камери відеоспостереження зафіксували, як пасажир таксі наніс опоненту декілька ударів в живіт та по голові.

Коли 45-річний чоловік впав на землю, пасажир сів назад у таксі й поїхав. Вже за деякий час, відчуваючи докори сумління, чоловік повернувся на АЗС та викликав швидку для постраждалого.

Коли на місце події приїхали медики, вони констатували його смерть та викликали поліцію. Вже наступного дня 26-річний чоловік отримав повідомлення про підозру.

– У даному провадженні ще триває експертиза, яка має встановити причинно-наслідковий зв’язок між діями підозрюваного і настанням смерті потерпілого, – повідомила Фактам ICTV речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Відомо, що раніше чоловік у поле зору правоохоронців не потрапляв. Однак якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує до 10 років в’язниці.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. На час слідства він перебуває під нічним домашнім арештом.

Розчленування багатодітної матері

Київська область, Білоцерківський район, село Розкішна

Те, що у селі раптово зникла 36-річна багатодітна Марина, першими помітили сусіди. Спочатку вони думали, що жінка поїхала в справах, але вже згодом таки звернулися до поліції. У сусідні будинки почав проникати запах горілої плоті, що йшов з комину будинку Марини, де вона жила зі співмешканцем та ростила чотирьох спільних дітей.

Вже 5 лютого багатодітного батька затримали і відвезли у відділок. Там він зізнався, що вбив, розчленував та спалив свою дружину. За словами 48-річного Федора, все почалося зі сварки. Марина перша його штовхнула, і чоловік з розмаху вдарив її кулаком в обличчя.

Жінка загинула внаслідок падіння скронею на гострий металевий виступ воріт гаража. Після цього підозрюваний порубав тіло Марини сокирою і цілу ніч вивозив частини тіла машиною.

Голову жінки він обклав шинами і спалив на сміттєзвалищі. Тулуб чоловік обв’язав мотузкою із металевими трубами, вивіз до річки і викинув в ополонку. У пічці правоохоронці знайшли кінцівки, пальці та зуби загиблої. У скоєному 48-річний чоловік зізнався.

– У червні обвинувальний акт було скеровано до суду, розгляд справи триває. Інших статей не інкриміновано через низку процесуальних норм, пов’язаних з відсутністю тіла потерпілої, – пояснила Фактам ICTV речниця прокуратури Київської області Олена Ковальова.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Стаття не передбачає довічного ув’язнення, тому прокуратура наполягає на максимальному покаранні – ув’язнення на 15 років.

Сиротами залишилися четверо їхніх спільних дітей. За роки спільного життя пара так і не побралася, а за документами жінка була матір’ю-одиначкою.

Фото: Нацполіція, Надзвичайні новини, Харківська обласна прокуратура, Новий день – Новини Херсону, Мукачево.нет, ПРЗ Мілена