В ночь на 2 января в Ровно пьяный водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия.

По данным полиции, пострадавшим оказался 27-летний военный.

Как отметили в правоохранительных органах, машина ехала на большой скорости, сбила человека и отправилась дальше, даже не остановившись.

На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка вызвали медиков для оказания помощи пострадавшему. Позже военный скончался от травм. Ориентировка на машину была передана патрульным.

Беглеца на автомобиле Audi, у которого после столкновения были повреждения, начали преследовать, в результате чего авто было остановлено на улице Дорошенко.

В машине также находился пассажир, который, как и водитель, вел себя неадекватно и агрессивно. На подозреваемых надели наручники и отправили в участок.

Был помощником экс-депутата: в Ровно пьяный водитель убил военного / 3 фотографии

В ходе проверки выяснилось, что оба они были в состоянии алкогольного опьянения. У водителя в крови было выявлено 2,10 промилле.

Позже стало известно, что водитель имел при себе документы, подтверждающие, что он был помощником-консультантом у экс-депутата облсовета.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение ПДД или эксплуатация транспорта в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) УК Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы на 5-10 лет с лишением права управлять автомобилем сроком до трех лет.

Источник: Суспильне