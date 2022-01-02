В поселке городского типа Войтовцы в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором чуть не погиб 28-летний водитель легкового автомобиля.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на автодороге М-12 машины ВАЗ 2109 и Suzuki CX4 столкнулись 2 января.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания и смыли остатки горюче-смазочных материалов с трассы, чтобы избежать вспышки пламени.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы, в которой травмировался водитель автомобиля.

ДТП в Киеве

К сожалению, это не единственная авария в Украине за последние сутки. В ДТП в Киеве пострадал 12-летний ребенок, которого госпитализировали в больницу.

По данным полиции, мальчик сбил нетрезвый водитель на пешеходном переходе. Школьник подлетел по меньшей мере на один метр, а машина даже не остановилась и поехала дальше.

Полицейские задержали водителя автомобиля BMW, скрывшегося с места аварии. По результатам, в крови мужчины обнаружили один промилле алкоголя.