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В Хмельницкой области произошло ДТП: водителя госпитализировали в больницу с травмами

Юля Захарченко редактор ленты
В Хмельницкой области произошло ДТП: водителя госпитализировали в больницу с травмами

В поселке городского типа Войтовцы в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором чуть не погиб 28-летний водитель легкового автомобиля.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на автодороге М-12 машины ВАЗ 2109 и Suzuki CX4 столкнулись 2 января.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания и смыли остатки горюче-смазочных материалов с трассы, чтобы избежать вспышки пламени.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы, в которой травмировался водитель автомобиля.

ДТП в Киеве

К сожалению, это не единственная авария в Украине за последние сутки. В ДТП в Киеве пострадал 12-летний ребенок, которого госпитализировали в больницу.

По данным полиции, мальчик сбил нетрезвый водитель на пешеходном переходе. Школьник подлетел по меньшей мере на один метр, а машина даже не остановилась и поехала дальше.

Полицейские задержали водителя автомобиля BMW, скрывшегося с места аварии. По результатам, в крови мужчины обнаружили один промилле алкоголя.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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