У ніч на 2 січня у Рівному п’яний водій збив пішохода та поїхав з місця події.

За даними поліції, постраждалим виявився 27-річний військовий.

Як зазначили у правоохоронних органах, машина їхала на великій швидкості, збила людину та вирушила далі, навіть не зупинившись.

На місце події прибула поліція. Правоохоронці викликали медиків для надання допомоги потерпілому. Згодом військовий помер від травм. Орієнтування на машину було передано патрульним.

Втікача на автомобілі Audi, у якого після зіткнення були пошкодження, почали переслідувати, внаслідок чого авто було зупинено на вулиці Дорошенка.

У машині також перебував пасажир, який, як і водій, поводився неадекватно та агресивно. На підозрюваних одягли наручники та відправили їх до дільниці.

Був помічником екс-депутата: у Рівному п’яний водій вбив військового / 3 фотографии

Під час перевірки з’ясувалося, що вони були в стані алкогольного сп’яніння. У водія у крові було виявлено 2,10 проміле.

Пізніше стало відомо, що водій мав при собі документи, які підтверджували, що він був помічником-консультантом у екс-депутата облради.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення ПДР або експлуатація транспорту у стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) КК України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на 5-10 років із позбавленням права керувати автомобілем терміном до трьох років.

Джерело: Суспільне