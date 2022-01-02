Приставал с ножом: на Николаевщине женщину будут судить за убийство пьяного ухажера

В Николаевской области 30-летнюю женщину могут посадить за то, что она убила мужчину, который пытался ранить ее ножом.

Как выяснили правоохранители, мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки в доме культуры.

Праздник в результате перерос между ними в ссору. Из помещения стороны конфликта вышли на улицу. По предварительным данным, отдыхающий проявлял к женщине чрезмерное внимание на дискотеке и требовал от нее взаимности, вытащив холодное оружие.

По словам очевидца, подозреваемая отобрала у мужчины нож. В конфликт вмешался работник клуба.

Чтобы успокоить выпившего отдыхающего, он прижал того к стене. По словам очевидцев, воспользовавшись этим, женщина ударила обидчика в живот ножом. От полученного ранения мужчина скончался.

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Подозреваемую в убийстве, на которой в ходе медицинского осмотра не было замечено следов насилия, задержали. По данным полиции, она отказывается давать показания.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.