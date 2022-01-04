Добивал гитарой: 26-летний киевлянин убил родную мать и выбросился из многоэтажки

В Киеве 26-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. Он жестоко убил родную мать, после чего выбросился из окна многоэтажки.
Инцидент произошел на улице Академика Королева в Святошинском районе столицы.
Следствие установило, что скандал между матерью и сыном начался, когда 65-летняя женщина отказалась отдавать ему всю пенсию.
Разъяренный парень набросился на мать с кулаками, а добивал стулом и гитарой. Их обломки следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.
Поняв, что пенсионерка умерла, от безысходности горе-сын выбросился из окна пятого этажа. Попытка самоубийства завершилась неудачно, поскольку он был вовремя госпитализирован.
Что говорят в полиции
Бездыханное тело 65-летней женщины было обнаружено в квартире, где она проживала вместе с сыном.
Уголовное производство открыто по п.4 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.
Пока продолжаются следственные действия, 26-летний парень уже получил сообщение о подозрении. Он находится в больнице, его состояние стабильное.
В ближайшее время будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить вменяемость или невменяемость подозреваемого.