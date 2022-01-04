В Киеве 26-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. Он жестоко убил родную мать, после чего выбросился из окна многоэтажки.

Инцидент произошел на улице Академика Королева в Святошинском районе столицы.

Добивал гитарой: 26-летний киевлянин убил родную мать и выбросился из многоэтажки / 3 фотографии

Следствие установило, что скандал между матерью и сыном начался, когда 65-летняя женщина отказалась отдавать ему всю пенсию.

Разъяренный парень набросился на мать с кулаками, а добивал стулом и гитарой. Их обломки следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Поняв, что пенсионерка умерла, от безысходности горе-сын выбросился из окна пятого этажа. Попытка самоубийства завершилась неудачно, поскольку он был вовремя госпитализирован.

Что говорят в полиции

Бездыханное тело 65-летней женщины было обнаружено в квартире, где она проживала вместе с сыном.

Уголовное производство открыто по п.4 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

Пока продолжаются следственные действия, 26-летний парень уже получил сообщение о подозрении. Он находится в больнице, его состояние стабильное.

В ближайшее время будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить вменяемость или невменяемость подозреваемого.