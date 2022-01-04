У Києві 26-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Він жорстоко вбив рідну матір, після чого викинувся з вікна багатоповерхівки.

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, що у Святошинському районі столиці.

Добивав гітарою: 26-річий киянин вбив рідну матір і викинувся з багатоповерхівки / 3 фотографии

Слідство встановило, що скандал між матір’ю і сином розпочався тоді, коли 65-річна жінка відмовилася віддавати йому всю пенсію.

Розлючений хлопець накинувся на матір з кулаками, а добивав стільцем та гітарою. Їхні уламки слідчі вилучили у якості речових доказів.

Зрозумівши, що пенсіонерка померла, від безвиході горе-син викинувся з вікна п’ятого поверху. Спроба самогубства завершилася невдало, оскільки його вчасно госпіталізували.

Що кажуть у поліції

Бездиханне тіло 65-річної жінки було виявлено у квартирі, де вона проживала разом із сином.

Кримінальне провадження відкрито за п.4 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.

Поки тривають слідчі дії, 26-річний хлопець вже отримав повідомлення про підозру. Він перебуває у лікарні, його стан стабільний.

Найближчим часом буде проведена судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність підозрюваного.