Добивав гітарою: 26-річий киянин вбив рідну матір і викинувся з багатоповерхівки

У Києві 26-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Він жорстоко вбив рідну матір, після чого викинувся з вікна багатоповерхівки.
Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, що у Святошинському районі столиці.
Слідство встановило, що скандал між матір’ю і сином розпочався тоді, коли 65-річна жінка відмовилася віддавати йому всю пенсію.
Розлючений хлопець накинувся на матір з кулаками, а добивав стільцем та гітарою. Їхні уламки слідчі вилучили у якості речових доказів.
Зрозумівши, що пенсіонерка померла, від безвиході горе-син викинувся з вікна п’ятого поверху. Спроба самогубства завершилася невдало, оскільки його вчасно госпіталізували.
Що кажуть у поліції
Бездиханне тіло 65-річної жінки було виявлено у квартирі, де вона проживала разом із сином.
Кримінальне провадження відкрито за п.4 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.
Поки тривають слідчі дії, 26-річний хлопець вже отримав повідомлення про підозру. Він перебуває у лікарні, його стан стабільний.
Найближчим часом буде проведена судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність підозрюваного.