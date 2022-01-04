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Катались на санках: в Днепре на глазах дочери трагически погиб 45-летний мужчина

Наташа Тарчевська редактор ленты
Катались на санках: в Днепре на глазах дочери трагически погиб 45-летний мужчина

В Днепре на глазах маленькой дочери трагически погиб 45-летний мужчина. Вместе с девочкой он катался на санках и врезался в дерево.

Как выяснили местные журналисты, инцидент произошел 2 января в парке Зеленый Гай. О несчастном случае в полицию сообщили охранники парка.

В тот день мужчина привез свою дочь на санках: вместе они съехали со склона в дальней части парка. Внизу находилась небольшая дренажная система, окруженная высокими деревьями.

Вместе с полицией по вызову приехали медики. Девочку удалось спасти, а вот ее отец умер.

Уголовное производство с отметкой Несчастный случай открыли по ч.1 ст.115 УК Украины.

Известно, что в пару Зеленый Гай, где произошел смертельный инцидент, висели таблички с информацией о том, что съезжать со склонов запрещено.

Иногда коммунальщики посыпают склоны песком, а сотрудники парка предостерегают посетителей от катания на опасных локациях.

Источники: Informator DP, Dnepr Express

Фото: Depositphotos

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