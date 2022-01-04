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Каталися на санчатах: у Дніпрі на очах доньки трагічно загинув 45-річний чоловік

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Каталися на санчатах: у Дніпрі на очах доньки трагічно загинув 45-річний чоловік

У Дніпрі на очах маленької доньки трагічно загинув 45-річний чоловік. Разом із дівчинкою він катався на санчатах та врізався у дерево.

Як з’ясували місцеві журналісти, інцидент стався 2 січня у парку Зелений Гай. Про нещасний випадок  поліцію повідомили охоронці парку.

Того дня чоловік привіз дитину на санчатах: разом вони з’їхали зі схилу у дальній частині парку. Внизу розташована невелика дренажна система, оточена високими деревами.

Разом із поліцією на виклик приїхали медики. Дівчинку вдалося врятувати, а от її батько помер.

Кримінальне провадження із позначкою Нещасний випадок було відкрито за ч.1 ст.115 КК України.

Відомо, що в парку Зелений Гай, де стався смертельний інцидент, висіли таблички із інформацією про те, що з’їжджати зі схилів заборонено.

Час від часу комунальники посипають схили піском, а співробітники парку застерігають відвідувачів від катання на небезпечних локаціях.

Джерела: Informator DP, Dnepr Express

Фото: Depositphotos

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