На автодороге Черкассы – Умань вблизи Ротмистровки Черкасского района ВАЗ заехал под тягач с прицепом.

В Смелянскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии госпитализировали троих пострадавших из легковушки – водителя и пассажиров.

Двое из них на момент прибытия медиков были в коме.

На месте происшествия работали сразу четыре бригады экстренной медицинской помощи, потому что диспетчеру сообщили о том, что в автомобиле ВАЗ зажало нескольких пострадавших.

У мужчины примерно 35-37 лет предварительно медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Девушка 18-ти лет находилась без сознания в состоянии комы. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом плеча.

У мужчины примерно 28-ми лет – перелом бедра и открытая черепно-мозговая травма.

В Черкасской области легковушка заехала под тягач. Двое из пострадавших – в коме / 3 фотографии

Его также доставили в лечебное учреждение без сознания в состоянии комы.

64-летний водитель грузовика, у которого диагностировали гипертензивный криз и острую стрессовую реакцию, в госпитализации не нуждался.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета