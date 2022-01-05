Смертельное ДТП в Харькове: автобус сбил женщину на пешеходном переходе

На Московском проспекте возле железнодорожной станции Лосево в Харькове 5 января в 10.00 маршрутный автобус Богдан сообщением Харьков – Мариуполь сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Травмы были несовместимы с жизнью. Харьковчанка скончалась на месте ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Патрульная полиция выясняет все обстоятельства ДТП в Харькове.

Накануне вечером под Харьковом произошла смертельная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи. 4 января в 22.00 на 461 км трассы Киев – Харьков – Довжанский вблизи поселка Коротич водитель легковушки, двигаясь в сторону Люботина, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со скорой.

В результате ДТП погиб 44-летний водитель Skoda Octavia, он скончался по дороге в больницу. Также пострадала 49-летняя младшая медсестра.