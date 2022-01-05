Смертельна ДТП у Харкові: автобус збив жінку на пішоходному переході

На Московському проспекті біля залізничної станції Лосєве у Харкові 5 січня о 10.00 маршрутний автобус Богдан сполученням Харків – Маріуполь збив 50-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Травми були несумісні з життям. Харків’янка померла на місці ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Патрульна поліція з’ясовує всі обставини ДТП у Харкові.

Напредодні ввечері під Харковом сталася смертельна аварії за участю автомобіля швидкої медичної допомоги. 4 січня о 22.00 на 461 км траси Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Коротич водій легковика, рухаючись убік Люботина, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення зі швидкою.

Внаслідок ДТП загинув 44-річний водій Skoda Octavia, він помер по дорозі до лікарні. Також постраждала 49-річна молодша медсестра.