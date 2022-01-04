Утром 4 января на Северном мосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Видео чрезвычайного происшествия появилось в местных пабликах.

Очевидцы сняли кадры на месте происшествия.

В эти минуты рядом с внедорожником лежит тело человека.

Рядом также остановлены несколько автомобилей и стоит автомобиль правоохранителей.

Факты ICTV обратились в Нацполицию для выяснения подробностей.

Напомним, что накануне на автодороге Черкассы – Умань вблизи Ротмистровки Черкасского района ВАЗ заехал под тягач с прицепом.

Троих пострадавших из легковушки – водителя и пассажиров – в тяжелом состоянии госпитализировали в Смелянскую многопрофильную больницу.

Двое из них – девушка 18-ти лет и парень ориентировочно 28 лет – на момент прибытия медиков были в коме.

64-летний водитель грузовика, у которого диагностировали гипертензивный криз и острую стрессовую реакцию, в госпитализации не нуждался.

На месте происшествия работали сразу четыре бригады экстренной медицинской помощи.

Источник: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный