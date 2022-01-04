Утром 4 января на Северном мосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Видео чрезвычайного происшествия появилось в местных пабликах.
Очевидцы сняли кадры на месте происшествия.
В эти минуты рядом с внедорожником лежит тело человека.
Рядом также остановлены несколько автомобилей и стоит автомобиль правоохранителей.
Факты ICTV обратились в Нацполицию для выяснения подробностей.
Напомним, что накануне на автодороге Черкассы – Умань вблизи Ротмистровки Черкасского района ВАЗ заехал под тягач с прицепом.
Троих пострадавших из легковушки – водителя и пассажиров – в тяжелом состоянии госпитализировали в Смелянскую многопрофильную больницу.
Двое из них – девушка 18-ти лет и парень ориентировочно 28 лет – на момент прибытия медиков были в коме.
64-летний водитель грузовика, у которого диагностировали гипертензивный криз и острую стрессовую реакцию, в госпитализации не нуждался.
На месте происшествия работали сразу четыре бригады экстренной медицинской помощи.
Источник: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный