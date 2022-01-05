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Тело спрятал на балконе: в Белой Церкви мужчина до смерти избил товарища

Валентина Летяк редактор ленты
у Білій Церкві чоловік до смерті побив товариша

В конце прошлого года на балконе многоэтажки в Белой Церкви Киевской области было обнаружено тело мужчины. В совершении тяжкого преступления местная полиция подозревает 34-летнего уроженца Луганщины, уже имевшего проблемы с законом.

Его личность установили после опроса свидетелей и отработки возможных версий совершения преступления.

По данным следователей, во время вечеринки с употреблением спиртных напитков, на которой была еще и женщина, подозреваемый до смерти избил своего товарища, а тело спрятал на балконе.

Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость набросился с кулаками на хозяина. Он бил потерпевшего руками и ногами по лицу и туловищу. От побоев мужчина вскоре скончался.

Злоумышленник задержан, ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УКУ – умышленное тяжкое телесное повреждение. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

у Білій Церкві чоловік до смерті побив товариша

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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