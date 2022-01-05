В Одессе пятеро студентов медуниверситета отравились угарным газом

В Одессе пять студентов госпитализировали с отравлением угарным газом. Все они учатся в Одесском национальном медицинском университете.

Инцидент произошел утром 5 января в Приморском районе. Все пострадавшие находились в доме на улице Пастера.

– Вероятной причиной отравления стала неисправность системы вентиляции газовой колонки, – сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что один 26-летний и двое 24-летних студентов находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое студентов (в возрасте 24 и 25 лет) пострадали меньше.

Кто именно отравился угарным газом в то утро, парни или девушки, пока не сообщается.