Отец, бабушка и трое маленьких детей: под Одессой в новогоднюю ночь погибла целая семья

В дачном доме под Одессой трагически погибла многодетная семья. Трое маленьких детей, отец и бабушка перестали выходить на связь в новогоднюю ночь.

Инцидент произошел в Надлиманском массиве. Тела погибших полицейские обнаружили 4 января, когда за помощью обратился друг семьи.

По предварительной информации, смерть пяти человек наступила в результате удушения угарным газом от топливного генератора.

— Обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет, — добавили в полиции.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 УК с отметкой Несчастный случай. Тела погибших уже направили на судмедэкспертизу.

41-летний мужчина был отцом трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. Вместе с ними погибла и 71-летняя старушка.