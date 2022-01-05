В Одесі п’ятеро студентів медуніверситету отруїлися чадним газом

В Одесі п’ятьох студентів госпіталізували із отруєнням чадним газом. Усі вони навчаються в Одеського національному медичному університеті.

Інцидент стався вранці 5 січня у Приморському районі міста. Усі постраждалі перебували у будинку по вулиці Пастера.

– Ймовірною причиною отруєння стала несправність системи вентиляції газової колонки, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що один 26-річний та двоє 24-річних студентів перебувають у стані середньої тяжкості. Ще двоє студентів (віком 24 та 25 років) постраждали менше.

Хто саме отруївся чадним газом того ранку, хлопці чи дівчата, поки не повідомляється.