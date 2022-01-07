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Был в бегах 20 лет: босса сицилийской мафии арестовали с помощью Google Maps

Наташа Тарчевська редактор ленты
Был в бегах 20 лет: босса сицилийской мафии арестовали с помощью Google Maps

В столице Испании арестовали Джоаккино Гаммино – босса сицилийской мафии, который 20 лет скрывался от полиции. Он был замечен на Google Maps.

61-летний итальянский мафиози считался одним из самых разыскиваемых преступников у себя на родине.

Во время своего задержания мужчина был поражен тем, что его нашли: ради свободы босс мафии оборвал связь даже со своей семьей.

Где нашли мафиози

Ключевую роль в аресте Джоаккино Гаммино сыграл сервис Google Street View: эта функция Google Maps позволяет просматривать, как выглядят улицы разных стран мира в реальной жизни.

По случайному стечению обстоятельств мужчина был опознан на одной из улиц в пригороде Мадрида. Выяснилось, что экс-мафиози устроился шеф-поваром в ресторан La cocina de Manu.

На одной из фото в Google Maps Джоаккино Гаммино стоял в рабочей форме повара. Его выдал шрам на подбородке, за которым правоохранители узнали преступника и на фотографиях официальной страницы ресторана в Facebook.

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