Переховувався 20 років: боса сицілійської мафії заарештували за допомогою Google Maps

У столиці Іспанії заарештували Джоаккіно Гамміно – боса сицилійської мафії, який 20 років переховувався від поліції. Його помітили на Google Maps.

61-річний італійський мафіозі вважався одним із найбільш розшукуваних злочинців у себе на батьківщині.

Під час свого затримання чоловік був глибоко вражений тим, що його знайшли: заради свободи бос мафії обірвав зв’язок навіть зі своєю родиною.

Mafia, il superlatitante Gammino scovato dopo vent’anni con Google Maps vicino a Madrid [di Salvo Palazzolo] https://t.co/fW8VIUusvH — Repubblica (@repubblica) January 5, 2022

Де знайшли мафіозі

Ключову роль в арешті Джоаккіно Гамміно зіграв сервіс Google Street View: саме ця функція Google Maps дозволяє переглядати, як виглядають вулиці різних країн світу в реальному житті.

За випадковим збігом обставин чоловіка впізнали на одній із вулиць у передмісті Мадрида. З’ясувалося, що екс-мафіозі влаштувався шеф-поварем до ресторану La cocina de Manu.

На одній із фото в Google Maps Джоаккіно Гамміно стояв у робочій формі повара. Його видав шрам на підборідді, за яким правоохоронці впізнали злочинця і на фотографіях офіційної сторінки ресторану у Facebook.