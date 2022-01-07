Обувь потеряли на поле: где сейчас двое братьев, сбежавшие от мамы в соседнюю область

Полицейские посетили двух маленьких братиков, которые 4 января босиком сбежали из дома от родителей и пошли к бабушке, живущей в соседней области.

Сейчас жизни шестилетнего Саши и девятилетнего Вани ничего не угрожает. С матерью и отчимом братиков ведутся разъяснительные беседы.

Что известно о семье

Как выяснилось, эта семья не первый год состоит на учете в службе по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Мать, ее сожитель и маленькая дочь проживают в селе Любомирка Винницкой области. В то же время, двух своих сыновей от первого мужа женщина сдала в интернат.

В конце декабря Саша и Ваня вернулись к матери на каникулы, однако уже через несколько дней решили уйти жить к бабушке.

Побег из дома

Старший мальчик рассказал полицейским, что в тот день он с братиком играл во дворе под присмотром матери, а когда она пошла укладывать их сестричку спать, они тайком пошли к бабушке.

Мальчики были обуты, однако пройдя несколько километров по полю, потеряли свои сапожки. Тогда они вышли на дорогу, чтобы не увязнуть в болоте.

Когда люди, проезжавшие мимо автомобиля, пытались поговорить с мальчиками, те прятались в кустах. Полицейские вовремя нашли детей, одели и отвезли к бабушке.

В каком состоянии дети

Пока что было принято решение о том, что мальчикам будет лучше остаться дома у родной бабушки.

— Во избежание в будущем подобных случаев полицейские пообщались с детьми, рассказали об опасности, которая может их ожидать, — говорится в сообщении.

Посещала ли двух братиков с момента побега их мать или отчим, не сообщается.

В канун Рождества 6 января полицейские приехали в гости к шестилетнему Саше и девятилетнему Ване и привезли им сладости.