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Во время пожара в доме Нью-Йорка погибли 19 человек, в том числе 9 детей

Абрамова Юлия редактор ленты
Вогонь, огонь, пожар, пожежа

В Нью-Йорке по меньшей мере, 19 человек, в том числе девять детей, погибли в воскресенье во время пожара в многоквартирном доме в результате одного из сильнейших пожаров за последние десятилетия.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что это был один из самых страшных пожаров.

Чиновники подтвердили, что среди погибших есть дети.

— Более пятидесяти человек получили ранения, а 13 человек все еще находятся в тяжелом состоянии в больнице, — заявили в мэрии.

Большинство жертв пострадали от отравления угарным газом, заявил комиссар департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниел Нигро. По данным департамента, около 200 пожарных отреагировали и прибыли на место происшествия в апартаментах Twin Park в Бронксе в 19-этажном здании.

По словам Нигро, воскресный пожар возник в двухуровневой квартире, которая занимает второй и третий этажи.

Пожарные обнаружили, что дверь в квартиру открыта, что, видимо, позволило огню быстро распространиться.

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Ранее в Деснянском районе в Киеве загорелся огонь в жилом девятиэтажном доме. Во время пожара на улице возле здания обнаружили тело мужчины.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, горела квартира на седьмом этаже дома, расположенного на улице Братиславская, 36/2.

Источник: AP News

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