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Під час пожежі у будинку в Нью-Йорку загинули 19 людей, у тому числі 9 дітей

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Вогонь, огонь, пожар, пожежа

Щонайменше 19 людей, у тому числі дев’ять дітей, загинули в неділю під час пожежі в багатоквартирному будинку в Бронксі в результаті одного з найсильніших пожеж у Нью-Йорку за останні десятиліття.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що це була одна з найстрашніших пожеж.

Чиновники підтвердили те, що серед загиблих є діти.

– Понад п’ять десятків людей отримали поранення, а 13 людей все ще перебувають у важкому стані в лікарні, – заявили у мерії.

Більшість жертв постраждали від отруєння чадним газом, заявив комісар департаменту пожежної охорони Нью-Йорка Деніел Нігро. За даними департаменту, близько 200 пожежників відреагували і прибули на місце пригоди в апартаментах Twin Park у Бронксі у 19-поверховій будівлі. За словами Нігро, недільна пожежа виникла у дворівневій квартирі, що займає другий та третій поверхи.

Пожежники виявили, що двері до квартири відчинені, що, мабуть, дозволило вогню швидко поширитися.

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Раніше у Деснянському районі у Києві спалахнув вогонь у житловому дев’ятиповерховому будинку. Під час пожежі на вулиці біля будівлі знайшли тіло чоловіка.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, горіла квартира на сьомому поверсі будинку, розташованого на вулиці Братиславська, 36/2.

Джерело: AP News

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