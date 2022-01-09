На трассе М-30 под Хмельницким произошла смертельная автокатастрофа, в которой погиб 31-летний мужчина. Еще один 26-летняя женщина и двухлетний ребенок травмировались в аварии.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, возле села Гелетинцы столкнулись грузовой автомобиль МАН и легковушка Mazda, водитель которого погиб в ДТП.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания, чтобы не вспыхнул пожар в автомобиле, где зажало людей.

Во время аварии в легковой машине находились двое взрослых и ребенок. Спасатели деблокировали 26-летнюю пассажирку из авто.

Женщину и двухлетнего ребенка передали медицинским работникам, которые оказали пострадавшим необходимую помощь. 31-летний мужчина, находившийся за рулем Mazda, погиб в автокатастрофе.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе М-30 под Хмельницким.