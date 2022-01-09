У Деснянському районі у Києві спалахнув вогонь у житловому дев’ятиповерховому будинку. Під час пожежі на вулиці біля будівлі знайшли тіло чоловіка.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, горіла квартира на сьомому поверсі будинку, розташованого на вулиці Братиславська, 36/2.

Рятувальники з’ясували, що полум’я спалахнуло всередині житла. Місцеві мешканці почали самостійно проводити евакуацію ще до прибуття пожежників.

Під час гасіння вогню на вулиці біля будинку знайшли тіло чоловіка. За попередньою інформацією, людина випала з квартири, в якій сталася пожежа.

Вогонь вдалося локалізувати через 40 хвилин на площі близько 15 кв. м, а ще через пів години – повністю ліквідувати.

У полум’ї одна кімната повністю згоріла, а стіни та стеля квартири – закопчені. Для гасіння пожежі залучили 13 рятувальників та три одиниці техніки.

Наразі правоохоронці спільно з експертами з’ясовують всі обставини та можливі причини пожежі у Деснянському районі у Києві.