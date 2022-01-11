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Мужчина кричал о помощи с балкона: во Львове произошел пожар в многоэтажке

Юля Захарченко редактор ленты
Мужчина кричал о помощи с балкона: во Львове произошел пожар в многоэтажке

Во Львове произошел пожар в 10-этажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на последнем этаже здания, расположенного на улице Кос-Анатольского.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, когда спасатели приехали, на балконе находился мужчина, который кричал о помощи.

Пожарные надели специальные аппараты для защиты органов дыхания и зрения, начав спасать людей и гасить пламя.

Спасатели поднялись на 10-й этаж дома. Квартира, где вспыхнул пожар, была закрыта, поэтому дверь пришлось открывать с помощью специального оборудования.

В огненную ловушку попали три человека, которых спасатели вывели на улицу и передали медицинским работникам.

Бойцы ГСЧС смогли спасти трех человек от гибели в огне. Среди них – владелец жилья 1955 года рождения, женщина 1951 г. р. и мужчина 1987 г. р.

Пострадавших госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести с диагнозом отравление продуктами горения.

Для ликвидации пламени привлекли 17 спасателей и три единицы специальной техники. Правоохранители выясняют возможные причины пожара.

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Источник: ГСЧС

Фото: МВД, ГСЧС

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