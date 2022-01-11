У Львові сталася пожежа у 10-поверховому житловому будинку. Вогонь спалахнув в одній з квартир на останньому поверсі будівлі, розташованої на вулиці Кос-Анатольського.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, коли рятувальники приїхали, на балконі перебував чоловік, який кричав про допомогу.

Вогнеборці наділи спеціальні апарати для захисту органів дихання та зору, почавши рятувати людей та гасити полум’я.

Рятувальники піднялися на 10-й поверх будинку. Квартира, де спалахнула пожежа, була зачиненою, тому двері довелося відчиняти за допомогою спеціального обладнання.

У вогняну пастку потрапили троє людей, яких надзвичайники вивели на вулицю та передали медичним працівникам.

Бійці ДСНС змогли врятувати трьох людей від загибелі у вогні. Серед них – власник житла 1955 року народження, жінка 1951 р. н. та чоловік 1987 р. н.

Постраждалих госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості з діагнозом отруєння продуктами горіння.

Для ліквідації полум’я залучили 17 рятувальників та три одиниці спеціальної техніки. Правоохоронці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі.