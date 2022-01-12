На глазах дочери: в Трускавце 30-летний мужчина расправился над своим начальником

Во Львовской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственного начальника. Свидетельницей трагедии стала дочь погибшего.

Инцидент произошел на рождественские праздники в Трускавце. Поздним вечером соседи услышали странный шум, после чего дочь 51-летнего Андрея Степановича начала во всю улицу кричать и умолять о помощи.

Выяснилось, что ее отца в разгар конфликта прямо во дворе зарезал 30-летний сосед, который был его подчиненным.

Медики подтвердили, что на теле мужчины были обнаружены два ножевых ранения прямо в сердце: он скончался буквально за 15 секунд.

Что говорят в полиции

Правоохранители установили, что война между соседями началась больше года назад, однако родные мужчины отказываются называть причины.

Погибший Андрей Степанович был заместителем руководителя местного водоканала, а сосед был его подчиненным, обычным рабочим.

— Это был длительный конфликт последние полтора года, и это не из-за работы. Были личные неприязненные отношения. Соседи между собой воевали, – заявили в полиции.

В день трагедии 30-летний Игорь подошел к дому своего начальника и умышленно швырнул в окно камни. Когда Андрей Степанович вышел на улицу, между соседями начался спор, и уже через несколько минут мужчина зашел во двор обидчика.

Там подчиненный и проткнул его собственным ножом. Во дворе Игоря до сих пор залито все кровью.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Суд уже решил, что во время следствия он будет сидеть под стражей без залога.

Если вина 30-летнего мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.