На очах доньки: у Трускавці 30-річний чоловік розправився над своїм начальником

У Львівській області затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві власного начальника. Свідком трагедії стала донька загиблого.

Інцидент стався на різдвяні свята у Трускавці. Пізно ввечері сусіди почули дивний шум, після чого донька 51-річного Андрія Степановича почала на всю вулицю кричати і благати про допомогу.

З’ясувалося, що її батька у розпал конфлікту прямо на своєму подвір’ї зарізав 30-річний сусід, який був його підлеглим.

Медики підтвердили, що на тілі чоловіка було виявлено два ножові поранення прямо у серце: він помер буквально за 15 секунд.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці встановили, що війна між сусідами почалася більше року тому, однак рідні чоловіків відмовляються називати причини.

Загиблий Андрій Степанович був заступником керівника місцевого водоканалу, а сусід був його підлеглим, звичайним робітником.

– Це був тривалий конфлікт протягом останніх півтора року, і це не через роботу. Були особисті неприязні відносини. Сусіди між собою воювали, – заявили у поліції.

У день трагедії 30-річний Ігор підійшов до будинку свого начальника та навмисне жбурнув у вікно каміння. Коли Андрій Степанович вийшов на вулицю, між сусідами почалася суперечка, і вже за декілька хвилин чоловік зайшов на подвір’я кривдника.

Саме там підлеглий і проштрикнув його власним ножем. На подвір’ї Ігоря ще й досі залито усе кров’ю.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Суд вже вирішив, що під час слідства він сидітиме під вартою без права застави.

Якщо вину 30-річного чоловіка буде доведено, йому загрожує до 15 років в’язниці.