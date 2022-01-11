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Стояла на обочине дороги: на трассе под Киевом водитель микроавтобуса въехал в грузовик

Юля Захарченко редактор ленты
Стояла на обочине дороги: на трассе под Киевом водитель микроавтобуса въехал в грузовик

Под Киевом столкнулись грузовик Mercedes Benz Axor и микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого травмировал голову в автокатастрофе.

По данным Полиции Киевской области, ДТП произошло на трассе Киев-Одесса возле поселка городского типа Гребенки днем ​​11 января.

В аварии пострадал 29-летний водитель микроавтобуса, занимавшийся перевозкой безалкогольных напитков. Его госпитализировали с травмой головы в Белоцерковскую городскую больницу.

По предварительной информации, мужчина за рулем Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем, стоявшим на обочине дороги.

В салоне Mercedes Benz Axor находится 38-летний гражданин Турции, который не пострадал в результате автокатастрофы.

На месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства и возможные причины аварии под Киевом.

Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и быть внимательными во время управления транспортными средствами.

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Фото: Полиция Киевской области

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