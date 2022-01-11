Під Києвом зіткнулися вантажівка Mercedes Benz Axor та мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого травмував голову в автокатастрофі.

За даними Поліції Київської області, ДТП сталася на трасі Київ-Одеса біля селища міського типу Гребінки вдень 11 січня.

В аварії постраждав 29-річний водій мікроавтобуса, який займався перевезенням безалкогольних напоїв. Його госпіталізували з травмою голови до Білоцерківської міської лікарні.

За попередньою інформацією, чоловік за кермом Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі дороги.

У салоні Mercedes Benz Axor перебуває 38-річний громадянин Туреччини, який не постраждав внаслідок автокатастрофи.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини та можливі причини аварії під Києвом.

Поліцейські закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, берегти себе та бути уважними під час кермування транспортними засобами.

Фото: Поліція Київської області