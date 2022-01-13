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Тепер ТРЦ: поліція Черкас другу добу отримує повідомлення про замінування

Тетяна Забожко редакторка стрічки
поліція Україна

13 січня до поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торговельні центри міста заміновано.

Нині із ТРЦ евакуюють відвідувачів та працівників.

На місці події працюють вибухотехніки та кінологи. Фахівці ретельно обстежують будівлі та прилеглі до них території, щоб знайти можливі вибухонебезпечні речовини чи предмети.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Усі обставини події встановлюються.

Правоохоронці закликають людей не панікувати, зберігати спокій та виконувати вимоги поліцейських.

Нагадаємо, що 12 січня черкаські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування шкіл міста.

Цього ж дня повідомили про замінування навчальних закладів у Дніпрі та Львові. В Одесі шукали вибухівку в торговельних центрах, а в Києві – на станціях метро Театральна та Вокзальна, а також в аеропортах Жуляни та Бориспіль.

Інформація про мінування всіх столичних шкіл надходила 11 січня, а всіх київських ТРЦ – 8 січня.

А 10 січня вибухівку шукали в 11 ТЦ Харкова.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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