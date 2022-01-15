В Донецкой и Закарпатской области семеро людей отравились угарным газом. Шестеро из них умерли, еще одного человека госпитализировали в больницу.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло в Дружковке Донецкой области и Берегово в Закарпатье.

В частности, 14 января в частном жилом доме в городе Дружковка погибли три человека, среди которых есть два ребенка 2013 и 2016 годов рождения.

Еще одного человека госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, отравление угарным газом произошло из-за неисправности печного отопления.

В этот день также в частном жилом доме в городе Берегово три человека погибли по той же причине. Предварительно спасатели выяснили, что в жилье была неисправна газовая колонка.

В спасательной службе отметили, что подразделения ГСЧС не привлекали. Спасатели призывают граждан вовремя устранять все неисправности техники, поскольку это может спасти жизнь и здоровье.