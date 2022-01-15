У Донецькій та Закарпатській області семеро людей отруїлися чадним газом. Шестеро з них померли, ще одну особу госпіталізували до лікарні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося у Дружківці на Донеччині та Береговому на Закарпатті.

Зокрема, 14 січня у приватному житловому будинку у місті Дружківка загинули три людини, серед яких є дві дитини 2013 та 2016 років народження.

Ще одну особу госпіталізували до місцевої лікарні у важкому стані. За попередньою інформацією, отруєння чадним газом відбулося через несправність пічного опалення.

У цей день також у приватному житловому будинку у місті Берегове три людини загинули з тієї ж причини. Попередньо рятувальники з’ясували, що у житлі була несправною газова колонка.

У рятувальній службі зазначили, що підрозділи ДСНС не залучали. Рятувальники закликають громадян вчасно ліквідовувати всі несправності техніки, оскільки це може врятувати та життя та здоров’я.