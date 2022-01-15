У Києві жінка у стані алкогольного сп’яніння поранила власного чотирирічного сина ножем. Вона приїхала до столиці разом з дитиною, щоб знайти свого чоловіка, який не платив аліменти.

За даними Національної поліції, жінка повідомила правоохоронцям, що вона прибула до міста з малюком, але не знає, де його можна залишити.

Поліцейські приїхали на виклик, однак жінки не було на Привокзальній площі. Вони знайшли чоловіка, який був поруч з нею під час дзвінку до поліції, та приїхали до нього додому.

Коли вони зайшли у домівку, то побачили нетверезу жінку з ножем у руках, а поруч маленького хлопчика, одяг якого був у крові.

Правоохоронці відібрали ніж у п’яної громадянки та викликали лікарів. За попередніми даними, медики зафіксували у дитини непроникне поранення спини.

Наразі життю чотирирічного малюка нічого не загрожує – йому надали необхідну медичну допомогу. Дитина перебуває під наглядом лікарів.

Матір хлопчика доставили до відділку поліції. Правоохоронці склали акт про вилучення дитини, незабаром працівники соціальної служби вирішуватимуть його долю. Триває досудове розслідування.