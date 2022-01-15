В Брюсселе женщину толкнули на пути прямо перед поездом метро: момент попал на видео

В Бельгии незнакомец толкнул женщину на пути метрополитена, когда на станцию ​​прибывал поезд.

Инцидент произошел вечером 14 января в Брюсселе. Сцену нападения зафиксировали камеры наблюдения подземки.

На кадрах заметно, что мужчина ходил по платформе, прокрадываясь сквозь других пассажиров вплотную к женщине. Он дождался звука прибытия поезда и только тогда изо всех сил толкнул пассажирку на пути.

Поскольку нападающий действовал за спиной женщины, шансов не упасть вниз у нее не было.

(⚠️Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles???????? (@Bruxelles_City) January 14, 2022

Женщину спас машинист

Пользователей соцсетей поразила реакция машиниста поезда метро. Он успел остановиться буквально перед телом пострадавшей женщины.

Небезразличные пассажиры помогли ей подняться на платформу, после чего немедленно вызвали скорую.

— Машинист отреагировал очень хорошо, но очень шокирован, как и жертва, – сказал журналистам спикер компании общественного транспорта STIB, управляющей метро Брюсселя.

Женщину и машиниста доставили в больницу, а после оказания необходимой помощи обоих отпустили домой.

Нападавшего задержали

Поскольку на платформе в момент инцидента находились много люди, нападающему не удалось остаться незамеченным.

Более того, злоумышленника с легкостью опознали на камерах наблюдения, поскольку он был без защитной маски.

По данным полиции, его уже заключили под стражу. Мужчину обвинить в покушении на убийство: для проверки его психического здоровья уже назначена экспериза.

Источник: Brussels Times