У Брюсселі жінку штовхнули на колії прямо перед потягом метро: момент потрапив на відео

У Бельгії незнайомець штовхнув жінку на колії метрополітену, коли на станцію прибував потяг.

Інцидент стався ввечері 14 січня у Брюсселі. Сцену нападу зафіксували камери спостереження підземки.

На кадрах помітно, що чоловік ходив платформою, прокрадаючись крізь інших пасажирів впритул до жінки. Він зачекав на звуки прибуття потяга і лише тоді з усієї сили штовхнув пасажирку на колії.

Оскільки нападник діяв за спиною жінки, шансів не впасти вниз у неї не було.

(⚠️Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles???????? (@Bruxelles_City) January 14, 2022

Жінку врятував машиніст

Користувачів соцмереж вразила реакція машиніста потяга метро. Він встиг зупинитися буквально перед тілом постраждалої жінки.

Небайдужі пасажири допомогли їй піднятися на платформу, після чого негайно викликали швидку.

– Машиніст відреагував дуже добре, але дуже шокований, як і жертва, – сказав журналістам речник компанії громадського транспорту STIB, яка управляє метро Брюсселя.

Потерпілу жінку та машиніста було доставлено до лікарні, а після надання необхідної допомоги обох відпустили додому.

Нападника затримали

Оскільки на платформі у момент інциденту перебувало чимало людей, нападнику не вдалося залишитися непоміченим.

Більше того, зловмисника з легкістю впізнали на камерах спостереження, оскільки він був без захисної маски.

За даними поліції, його уже взяли під варту. Чоловіка звинувати у замаху на вбивство: для перевірки його психічного здоров’я вже призначено експеризу.

Джерело: Brussels Times