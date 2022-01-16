В Запорожье преподавателя одного из местных колледжей заподозрили в сексуальных домогательствах. Полиция уже начала проверку.

Как проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, основанием для проверки стала информация с видеозаписи, которая была обнародована 15 января на одном из запорожских интернет-пабликов.

– В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы в течение длительного времени сексуально домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески “покрывает” должностное лицо, — отмечается в сообщении НПУ.

В полиции подчеркнули, что до сих пор правоохранители не получали обращений по этому поводу.

Полицейские начали проверку обнародованной в сети информации.

По информации местных СМИ, инцидент якобы имел место в Запорожском электротехническом колледже. А видео, где студенты якобы зафиксировали неправомерные действия преподавателя, опубликовал местный Telegram-канал.

Отмечается, что на видео – заведующий кафедрой дизайна указанного колледжа, якобы неоднократно домогавшийся своих студенток.

На видеозаписи мужчина, которого собеседница называет “Виталий Николаевич”, рассказывает, какие сексуальные действия должны совершить студентки по отношению к нему. Девушке-собеседнице в какой-то момент мужчина заявил, что она “страшненькая” и “никогда ему не нравилась”. При этом похоже, что мужчина был в тот момент пьян. Видео можно просмотреть по ссылке.

Не первый подобный случай

В августе прошлого года разгорелся скандал вокруг Владимира Талашко – украинского актера, звезды фильма В бой идут одни старики, преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Его обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Ряд девушек рассказали о харасменте со стороны Талашко. Студентки утверждали, что актер настойчиво приглашал их домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь.

На фоне секс-скандала Талашко сначала отстранили от преподавания в вузе, а затем уволили.

Источник: Actual Today, Telegram-канал Это Запорожье