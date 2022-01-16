У Запоріжжі викладача одного з місцевих коледжів запідозрили в сексуальних домаганнях. Поліція вже розпочала перевірку.

Як поінформували в прес-службі Національної поліції Запорізької області, підставою для перевірки стала інформація з відеозапису, який був оприлюднений 15 січня на одному із запорізьких інтернет-пабліків.

– У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито тривалий час сексуально домагається своїх студенток. Зі слів студентів, керівництво учбового закладу всіляко “покриває” посадовця, – зазначається в повідомленні НПУ.

У поліції наголосили, що досі правоохоронці не отримували звернень з цього приводу.

Наразі поліцейські розпочали перевірку оприлюдненої в мережі інформації.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент начебто мав місце в Запорізькому електротехнічному коледжі. А відео, на якому студенти нібито зафіксували неправомірні дії викладача, опублікував місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що на відео – завідувач кафедрою дизайну вказаного коледжу, який нібито неодноразово домагався своїх студенток.

На відеозапису чоловік, якого співрозмовниця називає “Віталій Миколайович”, розповідає, які сексуальні дії мали б вчинити студентки щодо нього. Дівчині-співрозмовниці в якийсь момент чоловік заявив, що вона “страшненька” і “ніколи йому не подобалася”. При цьому схоже, що чоловік був у той момент напідпитку. Відео можна переглянути за посиланням.

Не перший подібний випадок

У серпні минулого року розгорівся скандал довкола Володимира Талашка – українського актора, зірки фільму В бій ідуть лише старі, викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Його звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток. Ряд дівчат розповіли про харасмент із боку Талашка. Студентки стверджували, що актор наполегливо запрошував їх до себе додому, фотографував оголеними та пропонував алкоголь.

На фоні секс-скандалу Талашка спочатку відсторонили від викладання у виші, а згодом звільнили.

Джерело: Actual Today, Telegram-канал Это Запорожье