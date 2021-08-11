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Факты / Украина / Общество
Валентина Чорна |

Талашко отстранили от преподавания в Карпенко-Карого после секс-скандала

Володимир Талашко

Украинского актера Владимира Талашко, которого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам, временно отстранили от преподавания в университете имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщила исполняющая обязанности ректора Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Судьба Владимира Талашко как педагога будет зависеть от внутреннего расследования университета, которое начнется 1 сентября.

— Пока у нас нет оснований, пока нет официальных обвинений и доказательств, мы никак не можем повлиять или наказать человека, потому что понимаем, что в нашей стране действует презумпция невиновности, — сообщила Галина Григоренко, глава Госагентства по вопросам искусства и художественного образования.

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Правозащитница Екатерина Черепаха констатирует, что обычно жертвы насилия молчат, поскольку боятся, что им никто не поверит.

— Об этом надо говорить, необходимо обращаться за помощью. Если это терпеть и замалчивать — обидчик не изменится. Были положительные решения таких ситуаций: в одном случае виновник был уволен, а в другом случае его перевели в другую структуру, — добавила Екатерина.

Напомним, что 9 августа Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Сценарист Богдан Панкрухин на личной странице в Facebook обнародовал истории девушек, которые рассказали о харассменте со стороны преподавателя.

Истории студенток очень похожи. Актер приглашал всех к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь.

Сам Талашко все обвинения отрицает. Говорит, что иногда проводил репетиции со студентками дома, но сам никого не приглашал.

В Министерстве культуры уже инициировали служебное расследование и призвали всех пострадавших обратиться к ним и в полицию.

Фото: УНИАН

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