Украинского актера Владимира Талашко, которого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам, временно отстранили от преподавания в университете имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщила исполняющая обязанности ректора Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Судьба Владимира Талашко как педагога будет зависеть от внутреннего расследования университета, которое начнется 1 сентября.

— Пока у нас нет оснований, пока нет официальных обвинений и доказательств, мы никак не можем повлиять или наказать человека, потому что понимаем, что в нашей стране действует презумпция невиновности, — сообщила Галина Григоренко, глава Госагентства по вопросам искусства и художественного образования.

Правозащитница Екатерина Черепаха констатирует, что обычно жертвы насилия молчат, поскольку боятся, что им никто не поверит.

— Об этом надо говорить, необходимо обращаться за помощью. Если это терпеть и замалчивать — обидчик не изменится. Были положительные решения таких ситуаций: в одном случае виновник был уволен, а в другом случае его перевели в другую структуру, — добавила Екатерина.

Напомним, что 9 августа Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Сценарист Богдан Панкрухин на личной странице в Facebook обнародовал истории девушек, которые рассказали о харассменте со стороны преподавателя.

Истории студенток очень похожи. Актер приглашал всех к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь.

Сам Талашко все обвинения отрицает. Говорит, что иногда проводил репетиции со студентками дома, но сам никого не приглашал.

В Министерстве культуры уже инициировали служебное расследование и призвали всех пострадавших обратиться к ним и в полицию.